Etazini: Roger Stone Parèt nan Tribinal yon Lòt Fwa Ankò

Alye Prezidan Etazini Donald Trump depi lontan, Roger Stone, parèt madi 29 janvye 2019 la devan yon tribinal federal isit Washington pou l reponn kesyon lajistis sou 7 chèf akizasyon.

Akizasyon sa yo ki gen rapò ak imèl ke pirat te pran lakay advèsè Misye Trump nan eleksyon 2016 la, an palan de Sekretè Deta Hillary Clinton, imèl ki te gen enfòmasyon ki pa t bèl pou Madan Clinton.

Dapre yon liv Roger Stone ekri an 2017 konsènan kanpay Prezidan Trump pou rive nan Lamezon Blanch la, relasyon ant li menm ak prezidan an gen dè zane. Roger Stone ekri nan liv li a ke se depi an 1988 l ap chofe Mesye Trump pou li te poze kandidati l a laprezidans.

Toujou daprè Roger Stone, nan lane 2000, li te prezidan yon komite ki te gen pou misyon evalye posibilite pou entreprenè byen imobilye a ale nan eleksyon prezidansyel, e nan lane 2012, li te yon konsiltan Mesye Trump lè l ta p anvisaje posibilite pou l antre nan kous elektoral pou la Lamezon Blanch.

Roger Stone te travay nan kanpay Prezidan Trump la pou sèlman yon ti bout tan, e li te kite nan mwa dout 2015. Moun nan kanpay la fè konnen yo te revoke misye paske l ta p bat pou l parèt kòm mèt afè kanpay la, men Roger Stone deklare se li ki te fè yon kraze kite sa.