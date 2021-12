'Etazini Pa Peye Ranson Pou Otaj' Nichols di VOA, Pandan Kont Randi sou Rankont Ayiti a

Sou Sekrete d'Eta pou Zafe Emisfe Oksidantal yo, Brian Nichols dekri kom "pwoduktif" rankont vityel ki dewoule jodia ant Etazini, patne entenasyonal yo ak responsab Ayisyen sou sityasyon an nan peyi d'Ayiti.



Sekrete Nichols louvri konvesasyon li ak jounalis yo apremidi a ak yon deklarasyon kote li eksprime ke kontan li deske misyone gang te kidnape ann Ayiti yo lib epi sen e sof. Li prezante kondoleyans li tou bay moun Okap ki te viktim eksplozyon kamyon gaz la pi bone nan semen nan.



Objektif rankont la



Nan kont randi li ba nou sou rankont sou Ayiti a, Nichols di diskisyon an te santre sou sekirite, politik, ak asistans ekonomik. Li di objektif rankont la sete pou chache mwayen "tanjib" yo ka sevi pou fe fas ak defi Ayiti ap goumen pou leve nan 3 domen sa yo.



"Mwen ta renmen remesye patisipan yo pou diskisyon pwofon ak rich ki dewoule jodia. Mwen atann mwen aske nou kontinye travay nou nan lavni pou ede Ayiti leve seri defi li yo," Nichols deklare. "Pou atenn objektif sa a, mwen pral travay ak ekip mwen pou tabli yon gwoup kowodinasyon entenasyonal de travay pou ke nou tout aliye nan asistans nou pou ede Ayiti elimine obstak ki rete yo."



Ensekirite



Sekrete Nichols di Etazini ogmante pa $15 milyon asistans lap bay Polis Nasyonal Ayisyen an, PNH. Asistans sa a gen ladann fomasyon ak ekipman. Depi ane 2010, Etazini bay Ayiti $210 milyon pou rann PNH la pi pwofesyonel, dapre Nichols.



Nan $15 milyon siplemante yo, gen $12 milyon ki prale pou "ranfose kapasite PNH la pou'l kontre gang yo". Plan an se pou kore gwoup kominote kap reziste gang yo, voye ekspe sou jefo anti-gang ann Ayiti, epi apiye PNH la atrave yon inite espesyal anti-gang.



Jounalis Ameriken yo soulve ke jiskaprezan asistans plizye peyi bay Ayiti pou kore polis nasyonal la pa bay bon rezilta. Kisak diferan fwa sa a? Poukisa li kwe asistans adisyonel sa a pral chanje sityasyon an?



"Malerezman, anba gouvenman Moise la, nou te konstate envestisman nou te fe nan lapolis pat gen sipo pwopis la," Nichols reponn. Li ajoute ke "finansman gouvenman Ayisyen pou bagay tankou sale yo pat janm rive jwen lapolis."



Sekrete a di fa sa a gen nouvo patne entenasyonal kap patisipe nan jefo a.



"Pa egzanp Japon ap kontribye $3 milyon pou lapolis, ladann gen konstwi kay ak lot enstalasyon pou Polis Nasyonal Ayisyen an e mwen kwe sa se yon bagay ki diferan. Reyalite a se ke kelkeswa envestisman you fe presizeman pou Polis Nasyonal Ayisyen an, fok li akonpaye pa pwogre nan domen gouvenans, transparans ak jefo anti-kowipsyon," Nichols deklare.



Misye di pwoblem sekrite a ann Ayiti, se yon pwoblem lapolis li ye.



Twoup Ameriken ann Ayiti?



Le jounalis yo mande'l si Etazini gen entansyon voye twoup ann Ayiti pou regle sityasyon sekirite a, Nichols reponn:



"Mwen kwe majorite a dako ke sityasyon ensekirite a ann Ayiti se yon defi ki gen rapo ak lapolis, se pa yon defi milite."



Sekrete a di nou yap eseye detemine ki kalite asistans presizeman ki ka ede. Yo pa jwenn yon repons pandan rankont vandredi a, men yo antann yo pou reflechi sou sa, e rankontre anko nan lavni pou diskite sou ide yo.



Ranson pou otaj yo?



Bwi ap sikile ann Ayiti pou di kom kwa yo ta peye gang lan yon ranson pou lage otaj yo. Eske se vre, VOA Kreyol mande Sekrete Nichols?



"Gouvenman Ameriken an pa peye ranson pou otaj," Nichols reponn.



VOA Kreyol mande tou si Etazini pral pousuiv ravise yo epi ekstrade yo pou fe fas ak la jistis Ozetazini?



"Se FBI (Biwo Federal Envestigasyon Etazini an) ki pran devan pa rapo ak nepot anket sou aktivite kriminel ki gen rapo ak Etazini, kidonk mwen refere'w a (FBI) pou konnen stati anket la, ak plan yo ta genyen sou kestyon sa a," Nichols reponn.



Sityasyon Politik la, Eleksyon



Nan le pase, kominote entenasyonal la te eksprime fristasyon li fas ak sityasyon politik la ann Ayiti. Eske Depatman d'Eta kwe sityasyon aktyel la ka kontinye endefinman?



"Mwen pa kwe sityasyon ak ka kontinye endefiniman," Nichols reponn. Li fe remake gen plizye gwoup Ayisyen kap travay sou yon solisyon.



" Prensipal konstalasyon politik yo, Gwoup Montana ak Ako 11 Septanm Premye Minis Ariel Henry a, yo tou le 2 diskite sou nominasyon manm konsey elektoral pwovizwa nan plan yo prezante, e nou ankouraje tou le 2 pou yo kole tet ansan pou jere pwosesis sa a," Nichols di.



"Pou noumenm, pasyans esansyel," li ajoute. Misye di Etazini ap chache yon solisyon ki dirab.



Asasina Prezidan Moise



Jounalis yo mansyone atik ki paret nan jounal New York Times la ki di pa gen pwogre ki fet sou dosye asasina Prezidan Jovenel Moise la. Atik la soulve tou kestyon kowipsyon ki egziste nan mitan lapolis ak gouvenman an ki lakoz sa,



"Akizasyon kont Ariel Henry yo, ke li demanti, se yon bagay nou byen o kouran de li. Men m'ta renmen fe remke ke gen plizye lot akte politik ann ayiti ki swadizan gen koneksyon ak gang yo ap gwoup ame yo ann Ayiti. Gen anpil ke sote nan dives sekte pa rapo ak kiyes ki gen lyen ak kiyes pami politisyen ak biznisman Ayisyen yo. Se yon anviwonman ki mangonmen," Nichols deklare.



Sekrete a di Etazini pran angajman pou'l fe tout sa li kapab pou klere limye sou sije sa a. Men li ajoute ke Ameriken limite pa rapo ak sa li ka fe legalman nan peyi a paske se PNH kap jere dosye sa a.



"Nou dwe pep Ayisyen an sa, pou'n mennen moun ki responsab pou asasina Prezidan Moise yo devan la jistis. E mwen gen konfyans sa pral fet," Nichols di.