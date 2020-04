Etazini: Manm Kongrè a Prèske Antant yo sou yon Depans Global 450 Milya Dola pou Ede Lopitasl ak Ti-Biznis

Ozetazini manm Kongrè a prèske rive jwenn yon antant sou yon plan depans global 450 milya dola pou ede ti biznis yo ak lopital yo nan kad dènye efò an dat y ap fè pou yo koresponn ak eklatman pandemi koworanivis la. Sena a byen kapab vote sou lejislasyon an pa pi ta ke madi 21 avril la. Lidè minorite a nan Gran Kò a, Senatè Eta Maryland, Steny HOYER, fèò konnen si palmantè Chanm Wòt la bay apwobasyon yo nan jounen madi a, Chanm Depite a kapab reyini pa pi ta ke jedi 23 avril la pou li fè konsiderasyon sou lejislasyon an.

Pi fò kòb ki nan lòt plan sovtaj sa a sipoze sèvi pou ede ti biznis ki pa t benefisye nan yon premye plan sovtaj ekonomik. Dapre kondisyon ki nan premye pwogram nan, si yon ti biznis itilize kòb la pou l peye anplwaye pandan 2 mwa kap vin la yo, gouvènman an pral pran depans sa a an chaj e ti biznis la pa p genyen pou l remèt lajan an.

Gouvènman federal la ta renmen ede anplwaye yo konsève travay yo epi pèmèt biznis yo rete nan yon kondisyon ki ka pèmèt yo reprann aktivite yo san twòp pwoblèm yon fwa ke kliyan yo va kapab rekòmanse achte, rekòmanse depanse san okenn pwoblèm pou byenèt fizik yo, pou sante yo.

Gouvènè anpil eta ameriken anonse plan yo genyen pou yo relache lòd ki oblije moun rete lakay yo kom yon mwayen pou yo anpeche kowonaviris la gaye Ozetazini; kèk nan yo fè konnen chanjman konsiyn sa a pral kòmanse antre anplikasyon depi semèn pwochèn nan.