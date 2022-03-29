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Etazini

Etazini eksprime dout li ke Larisi serye nan negosyasyon Lapè ak Ikrèn nan. Jean Robert Philippe

Etazini eksprime dout li ke Larisi serye nan negosyasyon Lapè ak Ikrèn nan. Jean Robert Philippe
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Etazini eksprime dout li ke Larisi serye nan negosyasyon Lapè ak Ikrèn nan. Jean Robert Philippe

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Etazini eksprime dout li ke Larisi serye nan negosyasyon Lapè ak Ikrèn nan. Deklarasyon sa a fèt apre larisi pwomèt pou l ralanti sou atak l ap menen nan kapital la Ukrèn ak lòt nan alantou kapital la. Jean Robert Philippe

Etazini eksprime dout li ke Larisi serye nan negosyasyon Lapè ak Ikrèn nan. Jean Robert Philippe

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