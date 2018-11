Eleksyon Mi-Manda Ozetazini - Panorama Jounen an

Malgre preokipasyon otorite ameriken yo te genyen pou etranje pa t vin mele nan eleksyon mi-manda madi 6 novanm 2018 la, vòt la byen te derape nan kòmansman jounen an, paske nan moman kote biwodvòt yo ta pral fèmen sou kot ès la (6:00PM ou 7:00PM), otorite federal yo fè konnen yo pa detekte okenn aksyon pou ta deranje operasyon elektoral la.

Responsab sekirite nasyonal Lèzetazini te di, nan komansman apre-midi a, menm si li te bonè toujou pou yo gen yon ide definitif, yo pa t resevwa okenn siyal ki ta jistifye krent moun te genyen pou zòt pa t lanse yon atak sibènetik sou sistèm elektoral la –sitou bò kote Larisi ak lòt aktè etranje. Nan moman jounen an preske rive nan bout li, nouvèl yo fè konnen pa tèlman gen gwo ensidan tankou dezòd oubyen enetèferans nan operasyon an.

Se konsa yon otorite nen Depatman Sekirite Enteryè a (Department of Homeland Security) di sèvis ransèyman sekrè ameriken pa wè okenn prèv ki montre kòmkwa ta genyen “yon kanpay kowòdone” pou deranje eleksyon an. Ofisyèl sa a deklare:

“Nou te konstate yon ogmantasyon aktivite sou wèb la; men nou pa note anyen vrèman ki ta sanble ak yon aksyon Larisi; nou pa okouran okenn tantativ pou enfliyanse vòt la.”

Otorite a te fè deklarasyon sa yo devan laprès akondisyon pou jounalis yo pa site non li. Pandanstan, enfòmasyon yo te pale de liyn byen long devan biwodvòt yo, sitou nan sikonskripsyon kote machin elektwonik yo pa t fonksyone twò byen nan kòmansman jounen an. Pwoblèm ki pi grav yo te afekte eleksyon an nan Eta Jòji.