Doktè Schiller Louidor: "Ariel Henry Se Dènye Zèl Kat Jovenel Moïse"

Doktè Schiller te reyaji apre Premye Minis ayisyen an, Ariel Henry, te prezante kabinè li mèkredi 24 novanm 2021 an, kote plizyè nan ansyen kòlèg li yo te patisipe nan gouvènman an.

Doktè Schiller Louidor deklare ke li te fè 4 a 5 ane ansanm avek manm SDP yo non yon batay kont rejim Prezidan Jonevel Moise la. Li kritike plizyè nan kòlèg sa yo ki patisipe nan gouvènman Premye Minis Ariel Henry a: "moun ki konpoze gouvènman sa, se pa sa yo te di".

Dapre doktè a, gouvènman sa a pral kontinye volè plis lajan, kontinye piye kès leta a, e peyi a pral plis nan lamizè.

Men André Michel, pòtpawòl Sektè Demokratik ak Popilè a bò kote pal di ke "gouvènman an ekilibre" paske okenn sektè pa kontwole gouvènman an. Pami manm kle nan siyatè akò 11 septanm lan ki nan nouvo gouvenman an, nou jwenn ansyen senatè Ricard Pierre manm ( SDP), Rosemond Pradel (FUSION), epi Listz Quitel Pitit Desalin, Nesmy Manigat nan Edikasyon reprezante PHTK, Boisvert nan Ekonomi Jovenélist yo.