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Imaj: Dezòd an Ayiti

Opozisyon an mande pou Prezidan Jovenel Moïse demisyone, li di manda senk ane li te fini nan Dimanch. Men, prezidan an refize kite biwo a, diskite ke yon gouvènman pwovizwa te okipe premye ane manda senk ane li a.
Konstitisyon Ayiti.
1 Konstitisyon Ayiti.
Manifestan yo te boule yon drapo Ameriken 7 fevriye 2021 nan Pòtoprens.
2 Manifestan yo te boule yon drapo Ameriken 7 fevriye 2021 nan Pòtoprens.
Yon manifestan kenbe yon boutèy plastik ak gazolin pandan li kanpe devan yon barikad k ap boule.
3 Yon manifestan kenbe yon boutèy plastik ak gazolin pandan li kanpe devan yon barikad k ap boule.
Yon ti gason mete yon mask pandan li kanpe bò kote yon barikad k ap boule pandan manifestasyon kont Prezidan Ayiti Jovenel Moise, nan Pòtoprens.
4 Yon ti gason mete yon mask pandan li kanpe bò kote yon barikad k ap boule pandan manifestasyon kont Prezidan Ayiti Jovenel Moise, nan Pòtoprens.

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