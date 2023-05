Depatman Deta Konfime li O Kouran de Akizasyon Kont Anbasadè Ayisyen nan Washington Bocchit Edmond

Yon pòtpawòl Depatman Deta fè konnen yon ankèt gouvènman Ayisyen an jwenn ke Anbasadè peyi dAyiti nan Washington, Bocchit Edmond, sè li, Betyna Edmond, yon responsab Konsila Ayiti nan New York, ansanm ak plizyè lot manm misyon diplomatik Ayisyen an te akòde paspò san otorizasyon legal gouvènman Ayisyen an.

Depatman Deta a o kouran de akizasyon sa yo.

Pòtpawòl la refere nou a Depatman Jistis Etazini pa rapò ak nempòt ki akizasyon kriminèl ak ankèt ki gen rapò ak ka sila a.



Medya Ayisyen Juno 7 pibliye yon atik sou Anbasadè Edmond Jedi ke Minis Afè Etranje Ayisyen Jean Victor Geneus re-pibliye sou kont ofisyèl Twitter li, kote li site enfòmasyon ki soti nan ministè a e ki fè konnen Anbasadè Edmond raple definitivman an Ayiti apati 3 Me.

Dapre atik la Etazini akize Anbasadè a dèske li vyole konvansyon Vyèn nan ki gen rapò ak lwa entènasyonal.

Konvansyon Vyèn nan se yon seri trete ki tabli yon kad pou etablisman ak koupi relasyon diplomatik sou baz konsantman ant eta souvren endepandan.

VOA Kreyòl ap travay sou dosye sa a aktyèlman e nou ap vini ak plis enfo3masyon ak detay osito ke nou jwenn yo.



Jacquelin Belizaire, Jean Robert Philippe, Jeanty Augustin Junior nan Washington ak Valerio Saint Louis nan New York kontribye nan repòtaj sa a