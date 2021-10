Depatman Deta Di VOA Byenèt ak Sekirite Ameriken Nan Peyi Etranje Se Priyorite 'l

Yon responsab Depatman d'Eta di VOA Kreyòl jodia ke "byenèt ak sekirite sitwayen Ameriken ki nan peyi etranje se pi gwo priyorite li." Depatman d'Eta ba nou repons sa a le nou poze kestyon pou konnen ki nouvo devlopman ki genyen parapò ak 16 misyonè Ameriken ak yon Kanadyen gang "400 Mawozo" kidnape 16 Oktòb pase a.

"Anbasad nou ann Ayiti an kontak tout tan ak Polis Nasyonal Ayisyen an, Christian Aid Ministries epi fanmi viktim yo. Nou pral kontinye travay ak yo, ak gouvenman Kanadyen an epi patnè nou nan lot ajans kap ede nou ak ankèt nap mennen sou sa," responsab la di VOA.

Li ajoute ke Etazuni voye pèsonèl siplemantè ak resous pou ede sove lavi sitwayen Ameriken sa yo epi mennen yo tounen lakay yo sen e sof.

Responsab la pat vle bay okenn lot enfomasyon paske li di envestigasyon an ap dewoule e Depatman d'Eta vle pwoteje viktim yo.



Nan Pòtoprens, Premye Minis Ayisyen an Ariel Henry pran la pawòl bonè maten an nan yon diskou nasyonal kote li fè konnen gouvenman li an pa ann afè ak gang.



"Gouvènman m ap dirije a pa nan konfyolo ak gang, nou pa nan negosye ak gang, nou pa nan biznis bay gang lajan. Vòlè se an vòlè ou treta sa. Asasen se an asasen ou trete sa," premye minis la deklare.



Sepandan, Henry pa di krik pandan diskou a, sou sityasyon 17 misyonè gang 400 Mawozo a kenbe ann otaj depi 16 Oktòb. Lidè gang sa a, ki se youn pami gang pi vyolan ak pi puisan ann Ayiti - Wilson Joseph - mande yon ranson $1 milyon dola pou chak otaj e li menase pou touye yo si demann ni pa satisfèt.



Jedi 28 Oktòb la, yon sous Polis Nasyonal Ayisyen an te di Agence France Presse ke yo gen prèv misyonè yo toujou vivan.





Korespondan VOA nan Depatman d'Eta Cindy Saine kontribye a repotaj sa a.