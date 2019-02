Prezidan Donald Trump Prezide Dejene-d-Priyè Nasyonal la, Edisyon 2019 la.

Prezidan ameriken an, Donald Trump, pran yon angajman kote li di administrasyon li a ap garanti respè pou libète relijyez e pou pwoteje lavi kòm yon bagay sakre.

Prezidan Trump te pran lapawòl nan yon evennman ki dewoule chak ane e ki rele "The National Breafast Prayer" (oubyen: Dejene-d Preyè Nasyonal la) kote ou te ka wè lidè rejye tout konfesyon, manm Kongrè a ak manm kabinè prezidansyèl la.

Si gen yon gwoup moun ki renmen dejene-d-priyè sa a, se pwotestan konsèvatè yo ki reprezante yon gwo moso nan baz politik k ap soutni Prezidan an. Nan deklarasyon Misye Trump fè nan sikonstans la, li bay envite yo garanti li pral toujou defann dwa yon moun genyen pou l sèvi Bondye nan relijyon li vle; e l ap toujou pote apui li bay gwoup relijye yo. Prezidan Trump di:

"An tan ke Prezidan, mwen va toujou apresye, onore, e pwoteje tout kwayan relijye sa yo ki se poto-mitan spirityèl kominote nou yo e ki nouri nasyon nou an. Mwen va fè sa deklwa pou n gen garanti kwayan relijye yo toujou kontinye pote kontribisyon yo bay sosyete nou an. Gouvènman m nan deja pran aksyon istorik pou l pwoteje libète relijyon."

Reyinyon priyè sa a dewoule 2 jopu aprè Prezidan Trump te mete Mesaj sou Eta Inyon an devan 2 chanm Kongrè a reyini, kote li te lanse apèl pou l mande depite ak senatè vote yon lwa pou entèdi avòtman, pou entèdi dilatasyon lè bebe ki nan vant la deja rive nan yon devlopman anvanse. Se gwo aplodisman ki te akeyi deklarasyon kote lidè amerikenan di li pran angajman pou l fè respekte “karaktè sakre lavi.”

Menmsi majorite moun ki te patisipe nan Dejene Priyè Nasyonal la se lidè ak fidèl relijye ki, an jeneral, anbrase filozofi Pati Repibliken an, an fèt yo konsedere evennman anyòl sa a kòm yon seremoni ki ouvè pou manm tou lè 2 pati yo. Depi administrasyon Prezidan David Dwight Eisenhower nan ane 50 yo, chak lidè ameriken toujou asiste Dejene-d Priyè Nasyonal la.