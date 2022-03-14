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Ewòp

Chita pale lapè ant larisi kanpe pou 24è pou rezon teknik san oken rezilta. Jean Robert Philippe

Chita pale lapè ant larisi kanpe pou 24è pou rezon teknik san oken rezilta. Jean Robert Philippe
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Chita pale lapè ant larisi kanpe pou 24è pou rezon teknik san oken rezilta. Jean Robert Philippe

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Chita pale lapè ant larisi kanpe pou 24è pou rezon teknik san oken rezilta. Chita pale a ap rekòmanse Madi 15 Mas la lavèy prezidan Ikrenyen an Volodimir Zelenskyy gen pou pran lapawòl devan 2 chanm kongrè ameriken an reyini. Jean Robert Philippe

Chita pale lapè ant larisi kanpe pou 24è pou rezon teknik san oken rezilta. Jean Robert Philippe

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