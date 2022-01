Biden Mande Ameriken Ki Kalite Peyi yo Vle Nan Diskou pou Make Premye Anivese Atak 6 Janvye a

Prezidan Joe Biden komemore premye anivèsè atak kont Capitol la Jedi ak yon rankont avek manm Kongrè yo kote li te sonje atak vyolan ki te chanje fondamantalman Kongrè a epi soulve kestyon global sou avni demokrasi Ameriken an.

"Nou se yon gran peyi. Konpatriyot Ameriken mwen yo, nan lavi gen verite e trajikman gen manti. Manti ke moun pwopaje pou rezon ekonomik e pou yo eseye gen plis pouvwa," prezidan an deklare. "Fok nou absoliman klè sou sa ki verite ak sa ki mansonj. Men verite a. Ansyen prezidan Etazini d'Amerik la kreye e pwopaje yon nich manti sou eleksyon 2020 an. Li fe sa paske pouvwa pi enpotan pou li pase prensip. Se paske li wè pwop entere pa li pi enpotan pase entere peyi li, entere Etazini. E paske ego li ki pran chok pi enpotan pou li pase demokrasi nou an ak konstitisyon nou. Li patka aksepte ke'l pedi. Malgre se sa ke 93 Senate Ameriken, pwop minis jistis li, pwop vis prezidan ni, gouvene, responsab eta yo toupatou nan peyi a tout dako li pedi. Se sa 81 milyon sitwayen ameriken deside le yo te vote pou yon nouvo chemen pou peyi a. Misye fe sa okenn prezidan nan listwa Etazini poko janm fe anvan. Li refize aksepte rezilta yon eleksyon ak volonte pep Ameriken an. Malgre gen gason ak fanm nan pati Repibliken an chaje ak kouraj ki te denonse zak sa a, e ki eseye defann prensip pati yo a gen anpil lot ki fe pati a tounen yon lot bagay konpletman."

Biden ak Demokrat yo tanmen jounen an nan Statuary Hall, ki se youn nan lye kote atakan yo te anvayi sa gen yon ane desa epi ese entewonp kontaj vwa elektoral yo.

Gen yon seri evenman ki planifye pou jodia, ke manm pati Demokrat yo pral asiste an pèson ak vityèlman, men preske tout Repibliken yo ap absan.

" Kidonk kounyela a fok nou deside ki kalite peyi nou vle ye. Eske nap yon peyi ki aksepte vyolans politik kom yon bagay ki nomal? Eske nap yon peyi kote nou kite responsab elektoral yo pran pati pri epi ranvese volonte legal pep la?" Biden mande. "Eske nap yon peyi ki viv pa pou limye verite a men nan lombraj mansonj. Nou paka kite peyi a vinn konsa. Sel fason pou pouse pou pi devan se rekonet verite a epi viv ann ako ak verite sa a."

Divizyon sa a raple gwo fay ki egziste ant 2 pati politik yo, e ki te vinn pi grav apre plizyè santèn patizan Donald Trump te goumen ak lapolis epi voye kout pwen epi sèvi ak nempot ki sa yo te ka jwenn pou kraze vit Capitol la epi entewonp sètifikasyon Joe Biden kom gayan elekesyon prezidansyèl 2020 an.



Yon pati nan enfomasyon pou repotaj sa a soti nan Associated Press.