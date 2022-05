Bank Santral Ameriken an Ajoute 0,01% sou To Denterè a

Washington - Rezèv Federal la ou Bank Santral Ameriken an, pran yon desizyon mèkredi pou l ogmante to dentere yo de 0,01% pandan li diminye sipò li pou ekonomi amerikèn nan, nan kad efò l ap fè pou l konbat enflasyon an nan pi gwo ekonomi mondyal la.

Ogmantasyon to denterè a, ki vin mete to sou fon federal yo nan yon nivo ki ant 0.75% e 1%, sete pi gwo to a depi ane 2000 e li kapab gen konsekans sou ekonomi an, avek yon ogmantasyon to prè yo ni pou biznis yo ni pou konsomatè yo. Entansyon an se diminye depans yo epi bese enflasyon an. Jeneralman, pou Bank Santral la ogmante enterè yo, li ajoute sou yo yon ka pwen alafwa.



Apre yon rankont 2 jou nan Washington, Bank Federal la pibliye yon deklarasyon kote li fè konnen: “Envasyon Larisi fè nan Ikrèn nan koze difikilte ekonomik ak imen ki grav anpil. Konsekans yo pou ekonomi amerikèn nan se bagay ki enprevizib anpil.”