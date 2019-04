Ayiti: Prezidan Jovenel Moise Nomé Jean Michel Lapin Premye Minis

Ayiti-Politik: Prezidan Jovenel Moise deziye Jean Michel Lapin kòm nouvo Premye Minis apre li fin rankontre avèk prezidan 2 chanm yo, prezidan Sena a Carl Murat Cantave ak prezidan chanm depite a Gary Bodeau.

Pandan rankont egzekitif la ak prezidan 2 chanm yo te antann sou yon lis ki te 3 pèsonalit : premye minis pwovizwa a Jean Michel Lapin, Madam Marjorie Alexandre Brunache, ak ansyen senatè ak majistra vil Okay la Gabriel Fortuné.

Palman an pral gen pou l ratifye chwaJean Michel Lapin apre li va finn prezante politik jeneral li. Malgre pwgrè sa a ki fèt nan pwosesis ki pou debouche sou chwa pwochen chèf gouvennman an, lidè opozisyon an fè konnen yo pa kwè se nominasyon yon Premye Minis ki pral rezoud pwoblèm peyi a.

Pami dirijan opozisyon an ki pataje opinyon sa a, gen Députe Printemps Bélizaire ki di, demach kap fèt pou nome yon nouvo premye minis la, pa fè okenn enpresyon sou dirijan sektè ki an fas pouvwa an plas la; dapre palmantè Belizaire, pwoblèm sosyo politik ak ekonomik ki poze nan peyi a dwe pase pa yon chanjman sistèm nan.