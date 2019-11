Ayiti: Prezidan Jovenel Moise Di Li Pare pou Patisipe nan yon Dyalòg ant Tout Sektè

Prezidan Jovenel Moise òganize yon rankont ak prezidan Sena Carl Murat Cantave, prezidan chanm depite a Garry Bodeau ak prezidan Kou Kasasyon an e Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè a mèt Rene Sylvestre jedi 21 Novanm 2019 la nan Palè Nasyonal pou diskite sou kriz politik la.

Selon prezidan chanm depite a, Gary Bodeau, lidè ayisyen an di li pare pou l patisipe nan yon dyalòg ak tout sektè yo e li vle fè pati solisyon an. Rankont sa a rive 24è apre reprezantan Etazini nan Nasyonzini, Kelly Craft, te vizite Ayiti kote li rankontre prezidan Jovenel Moise, plizyè palmantè nan opozisyon an ak sektè prive a.