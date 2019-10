Ayiti: Opozisyon an Rejte Apèl Prezidan Jovenel Moise pou yon Chita Pale pou Rezoud Kriz la

Opozisyon an ann Ayiti rejte apèl prezidan Jovenel Moise lanse pou l vinn negosye ak li sou kriz la. Kèk manm nan opozisyon an di prezidan Moise pa konprann li pap dirije peyi a ankò e ke popilasyon an revoke l sou pouvwa a.

Mèt Andre Michel ankouraje popilasyon an pou manifeste jedi 17 Oktòb la nan tout peyi a pou fòse lidè ayisyen an renmèt pouvwa a. Prezidan Jovenel Moise, ki t ap rankontre laprès madi 15 oktòb la, di se tap yon desisyon iresponsab si l ta renmèt demisyon jan opozisyon an ap mande l.

Msye Moise ajoute pèp la te ba l yon manda nan yon eleksyon e se menm fason an l ap renmèt pouvwa a. Prezidan Moise menm jan ak opozisyon an rekonèt sistèm nan dwe chanje menm si chak pati yo pa wè chanjman an menm fason.