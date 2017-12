Prezidan Moise Inogire yon Wout Kouvri ak Asfalt nan Kan-Peren

Prezidan Jovenel Moise te fè yon deplasman pandan wikenn nan nan Depatman Sid la nan kad reyalizasyon yon pwomès l te fè popilasyon Kan-Peren an pou l al remèt yo yon wout tou nèf. Chèf deta a pran lapawòl nan okazyon an pou l di konstriksyon wout sa a se rezilta efò Leta ayisyen san okenn asistans entènasyonal. Misye Moise, ki te lanse Karavàn Chanjman nan Gran Sid la sa gen kèk mwa-- repete volonte gouvènman an pou l konbat koripsyon nan admisistrasyon piblik la avèk serye e yon fèm detèminasyon. Li deklare: "Lit kont koripsyon an se pa yon senp pwopagann."

