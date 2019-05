Ayiti: Inyon Ewopeyèn Mande Otorite Ayisyèn yo Mete sou Pye yon Gouvènman epi Vote Bidjè a

Inyon Ewopeyèn an mande otorite ayisyen yo pou mete sou pye yon gouvènman epi vote bidjè a. Inyon Ewòp la fè demand la apre konsta reprezantan enstitisyon an ann Ayiti fè pou l di yo peyi a gen 2 mwa depi li pa genyen yon gouvènman akoz palman an poko ratifye chwa yon nouvo premye minis.

Prezidan Sena a Carl Murat Cantave anonse sou rezo sosyal Twitter ke Sena a fikse dat 30 me 2019 la pou Premye Minis nome Jean Michel Lapin vin prezante politik jeneral li. Anons sa a fèt malgre 4 senatè opozisyon an poze kondisyon pou seyans ratifikasyon an kontinye apre 2 echèk.

Mesye Cantave nan yon deklarasyon li fè nan kòmansman semèn nan mande Prezidan Jovenel Moise pou l òganize yon rankont ak Sena a pou jwenn yon solisyon ak pwoblèm ki anpeche ratifikasyon Premye Minis nonmen a Jean Michel Lapin.