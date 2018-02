Gouvènman Ayiti ak Grann Bretay Reyaji sou Dosye OXFAM nan

Nan Lagrann Bretay gouvènman an lanse avètisman bay òganizasyon charite ak gwoup imanitè ki baze nan peyi a pou l fè yo konnen li pral koupe tout finansman li tap ba yo si yo pa tabli yon sistèm sipèvisyon ak “rann-kontabilite" pou yo anpeche konpòtman kote kowoperan yo komèt abi seksyèl epi pou yo mennen bon jan ankèt sou abi sa yo.

Otorite yo nan vil Lond lanse avètisman sa a dimanch 11 fevriye 2018 la apre nouvèl te parèt pou di youn nan pi gwo òganizasyon charite peyi a, OXFAM, pat rapòte desizyon li te pran an 2011 pou l revoke yon sipèvizè wo-plase ak kèk lòt kowoperan ki te peye yon gwoup fanm movèz vi -pami yo te genyen kèk jennti fi an ba zaj-- pou yo te patisipe nan òji seksyèl avèk yo nan peyi d Ayiti apre tranblemanntè janvye 2010 la. Penny Mordaunt, minis britanik pou Devlopman Entènasyonal la, bay opinyon gouvènman an sou dosye a:

“Mwen panse se yon bagay ki chokan. Kèlke swa sistèm yon òganizasyon genyen pou pwoteje anplwaye li yo, sistèm sa a pa enpòtan si oganizasyon an pa gen otorite moral pou l fè sa ki dwat, sa ki korèk lè, pa egzanp, yo jwenn prèv ki montre gen krim ki fèt. Yo dwe pase enfòmasyon sa a bay otorite konpetan yo –san bliye otorite lajistis yo. Sa k pase a montre òganizasyon an pat genyen okenn leadership.”

Anbasadè ayisyen an nan La Grand Bretay, Bocchit Edmond, denonse yon sitiyasyon konsa e li akize responsab OXFAM yo deske yo te patisipe nan yon operasyon “kase fèy, kouvri sa.” Anbasadè Edmond di:

“Gen yon bagay ki klè: sè ke te genyen kase fèy, kouvri sa. Le fèt ke moun sa yo te rive jwenn mwayen kite peyi a san yo pa t sibi pyès pinisyon, san yo pa t menm rapòte zak sa yo bay otorite ayisyen konpetan yo, sete yon plan pou yo kase fèy, kouvri sa. Kounyela a menm, le fèt ke yo komèt kalte krim sa yo, le fèt ke yo te chache kase-fèy, kouvri sa, nap poze kesyon pou nou mande konbyen move zak konsa k ap fèt nan peyi d Ayiti?”

Chèf misyon diplomatik peyi d Ayiti a nan La Grann Bretay pwofite anonse gouvènman ayisyen an deside pran aksyon legal pou l fè limyè sou dosye a. Semèn pase a yon gwoup senatè ameriken, ki okouran sa k te pase nan branch oganizasyon OXFAM nan ann Ayiti, te lanse apèl bay gouvènman ayisyen an pou mande li pran dispozisyon pou l mennen bon jan ankèt sou kesyon an epi pini moun ki responsab abi seksyèl sou jennfi an ba zaj sa yo ann Ayiti.