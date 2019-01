Ayiti: Chanm Depite a Retounen Lwa Finans la Bay Ekzekitif la pou Vis de Fòm

Minis Ekonomi ak Finans la kòmanse yon seri chita pale ak komisyon finans chanm depite yo apre depo bidjè 2018-2019 la, yon bidjè ki deja pwovoke anpil kritik.

Bidjè 2018-2019 la evalye a 172 milya 825 mil goud. Dapre minis Decembre, gouvènman Moïse/Céant fè yon apwòch pridan nan elaborasyon bidjè sila a ki reponn ak egzijan sosyo-ekonomik peyi a.

Selon minis la, apwòch pridan sa ap pèmèt tou plis kontwòl sou enflasyon an kote lajan ameriken ap vale teren pa rapò ak goud la kad pèdi plis valè. Sepandan, plizyè ekonomis kritike bidjè 2018-2019 la tankou ekonomis Eddy Labossiere ki fè konnen, o mwen gouvènman an te dwe prezante yon bidjè 200 milya good e san defisi akoz de jan sitiyasyon an ye nan peyi a.