Ayiti Anrejistre 3 Nouva Ka COVID 19 Swa yon Total 47 Moun Ki Trape Maladi a

Ministè Sante Piblik ak Popilasyon rapòte 3 nouvo ka kowonaviris samdi 18 avril 2020 an pou mete l ak yon total 47 ka depi 19 mas. Pami 47 ka sa yo gen 3 moun ki mouri.

Ayiti gen 47 ka konfime moun ki enfekte ak maladi a. 44 apsyan atif. Poko genyen nan yo ki geri. Jiska prezan yo anrejistre 3 mò. Gen yon total 595 ka sispèk. 59.6 pousan moun sa yo se gason. 40.4 pousan nan yo se fanm.

Otorite yo kontinye mande tout moun pou lave men yo epi pa pran lari san bezwen yon fason pou pa atrape kowonaviris la. An mèm tan tou, govènman an mete plizyè aktitvite sou pye pou ede popilasyon an dapre deklarasyon responsab kominazyon leta a.

Pami aktivite sa a yo, moun kapab sinyale distribisyon bokit, mask e latriye. Pou lendi 2o avril 2020 an, Premye Jouthe Joseph te anonse reouvèti faktori yo ak kantite redui epi fè konnen yon pati lajan pou peye ouvirye pandan yo pat al travay deja sou akawont patwon yo.