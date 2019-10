Ansyen PM Evans Paul ak Twa Lòt Manm Komisyon Prezidansyèl pou Negosyasyon an Demisyone

4 sou 7 manm, komisyon prezidansyèl pou jwenn yon solisyon nan kriz peyi Dayiti a, demisyone 24 trè apre Prezidan Jovenel Moise rankontre laprès pou l di li pap demisyone men pito li vle dyalogue ak opozisyon an.

4 manm ki demisyone yo se kowòdonatè komisyon an ansyen Premye Minis Evans Paul, Josue Pierre Louis, Jean Rodolphe Joazile ak Saintphor Line Balthazard.

Desizyon an sa a pran nan moman peyi a antre nan 6èm semen depi li paralize akoz manifestasyon opozisyon an mete sou pye pou fòse demisyon prezidan an..