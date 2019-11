Depozisyon Anbasadè Sondland nan Kad Ankèt sou Dosye Èd Militè Etazini pou Ikrèn nan

Diplomat ameriken, Gordon Sondland, ki t ap fè depozisyon li devan Komisyon Sèvis Sekrè Chanm Depite a, deklare avèk fòs, malgre Prezidan Donald Trump demanti sa, te genyen yon kondisyon ki te poze, nan mwa ki pase yo, pou Ikrèn te resevwa yon èd militè nan men Lèzetazini : se pou peyi sa a te ouvè yon ankèt ki ta pote benefis politik pou Misye Trump. Anbasadè Sondland, ki se chèf misyon diplomatik Lèzetazini prè Inyon Ewòp la, fè manm komisyon an konnen byen souvan <<anketè ki sou dosye « impeachment la » pale de afè konplike sa yo sou fòm yon kesyon ki senp : Eske te genyen yon « antant ban m, ma ba w » ? Tankou li te deklare nan temwayaj li te bay anvan an, repons la se wi. >>

Anbasadè Sondland te ofri yon milyon dola pou òganizasyon seremoni envestiti Misye Trump sa preske gen 3 zan anvan prezidan an te chwazi li pou okipe pòs anbasadè a nan Briksèl. Li di li te travay avèk avoka pèsonèl Prezidan Trump la, Rudy Giuliani, ke prezidan an te nonmen pou sipèvize relasyon ant Lèzetazini avèk Ikrèn, menm si li pa t vle travay sa a paske sa te izole kanal nòmal Depatman Deta a itilize pou kontak li avèk Kyèv.

Misye Sondland ajoute Misye Giuliani, ki t ap aji nan non Prezidan Trump, te di otorite Ikrèn yo dirèkteman lidè ameriken an te vle pou Prezidan ikrenyen an, Volodymyr Zelenskiy, pran yon angajman piblik pou l mennen ankèt sou ansyen Vis Prezidan Joe Biden, sou pititgason li Hunter Biden, sou yon konpayi gaz natirèl ikrenyen e sou yon teyori ki san fondman e ki te vle fè kwè ke Ikrèn te fè entèferans nan eleksyon 2016 la pou ede Demokrat yo kont Misye Trump. Mond sèvis sekrè ameriken an te rive nan konklizyon ke se Larisi ki te mele nan eleksyon an pou ede Misye Trump.

Nan dat 11 septanm pase a, Prezidan Trump te dekese 391 milyon dola kòm asistans militè pou Ikrèn san Misye Zelenskiy pa t ouvè pyès ankèt sou 2 Biden yo. Pandan Prezidan Trump t ap kite La Mezon Blanch pou l ale o Tegzas nan moman menm Anbasadè Sondland t ap fè depozisyon an, li te site kèk pati nan premye deklarasyon diplomat la te fè an prive sa gen yon mwa, kote l te di pa t genyen okenn « antant ban m, m a ba w » e Misye Trump pa t bezwen anyen nan men Peyi Ikrèn.