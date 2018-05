Prezidan Trump ak Premye Minis Trudeau Dakò ak yon Renegosyasyon ALENA

Prezidan Donald Trump swete yon solisyon rapid nan renegosyasyon Akò Lib Echanj Nò-Ameriken an (ALENA, an angle NAFTA) nan yon kout-fil li te bay Premye Minis Kanada a, Justin Trudeau, lendi 14 me a. Biwo M. Trudeau nan Ottawa di 2 lidè yo te abòde posiblite pou yo jwenn yon solisyon san pèdi tan.

Kanada, Lèzetazini ak Meksik ap renegosye akò a ki egziste depi 24 lane. Se administrasyon Trump la ki nan tèt mouvman renegosyasyon an. Prezidan Trump kritike anpil ALENA ke 3 peyi yo te siyen an 1994; daprè li akò a lakoz Lèzetazini pèdi plizyè milyon travay e sa nui ekonomi amerikèn nan.