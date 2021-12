Administrasyon Biden ka Bòykote Je Olenpik Beijing yo

Dapre sa nouvèl yo rapòte administrasyon Biden lan ka anonse yon bòykot diplomatik sou je olenpik ivè yo ki gen pou fèt nan Beijing.

Yon bòykot diplomatik vle di pap gen okenn ofisyèl ameriken ki pral patisipe nan nenpòt evènman ki ap fet nan je olenpik Beijing 2022 yo, pandan y ap toujou dakò si atlèt nan ekip USA yo vle patisipe.

Nan Beijing Lendi, pòtpawòl Ministè Afè Etranjè Chinwa a, Zhao Lijian akize palmantè ameriken deske se yo ki ap fè presyon sou Prezidan Joe Biden pou yon bòykote diplomatikman je olenpik yo, e yo te avèti Lachin ta pran "kont-mezi" si Washington ta kontinye ak bòykot la.

Biden te di mwa pase a li te konsidere yon bòykot diplomatik akòz abi sou dwa moun nan Lachin, ki gen ladan detansyon nan plizyè milyon Uyghur Mizilman nan pwovens Xinjiang ak depresyon an sou fòs pro-demokrasi nan Hong Kong.

Je olenpik ivè Beijing yo pral dewoule ant 4-20 fevriye 2022

Some information in this report came from Reuters and the Associated Press.