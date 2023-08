Responsab Kenya Rankontre Lapolis Ayiti pou Diskite sou Fòs Anti-Gang lan

Yon delegasyon peyi Kenya rankontre lide polis nasyonal Ayiti (PNH) Lendi, yon jou apre yo te debake nan peyi d Ayiti pou fe konsta. Vizit sa a tonbe nan kad jefò Kenya ap fe pou l dirije yon fòs miltinasyonal pou ede Ayiti retabli sekirite epi kwape gang yo. Nasyonzuni apiye jefò sa a.

Anbasade Kenya a, ki se an menm tan chef zafè politik ak bilateral, George Orina deklare nan yon mesaj gouvènman Ayisyen an pibliye: " Nou isit pou fè konsta bezwen polis nasyonal Ayiti, pou konprann sityasyon an pi byen, e pou fè tou sa nou kapab pou ede pèp Ayisyen an.

Delegasyon Kenyan nan gen 10 manm. Yo te ranpontre ak responsab wo plase PNH la bonè Lendi, dapre sa deklarasyon an di. Yo pral rete Ayiti jiska Mèkredi, epi fè chita tande ak polis nasyonal la e Premye Minis Ariel Henry.

Gouvènman Henry a te mande asistans kominote entènasyonal la pou l voye yon fòs miltinasyonal an Ayiti pou ede l jere ensekirite a nan mwad Oktòb 2022.

ANvan yo te rive Ayiti Dimanch, delegasyon Kenyan nan te rankontre ak peyi ak gwoup nan Nouyòk kap eseye deside kijan yo ka ede Ayiti. Ant 1 Janvye ak 15 Out, gen plis pase 2,400 oun ki mouri an Ayiti. Met sou sa gen 950 kidnapping yo anrejistre, epi 902 moun blese nan zak vyolans, dapre done Nasyonzuni ranmase.

Gang yo kontwole apepre 80% kapital la, Pòtoprens. Gen plis pase 200,000 ki oblije kouri kite kay yo apre gang piye epi boule kay yo.

Responsab Kenyan yo di peyi yo rankontre yo konprann "demann Ayiti fe yo ak ijans ki egziste pou mete fen nan yon sityasyon kap paralize fonksyonman peyi a epi mete lavi sitwayen yo an danje."

Gouvenman Kenya a te anonse nan mwad Jiye a ke li taka voye 1,000 polisye an Ayiti pou fòme Polis Nasyonal Ayiti a epi ede yo retabli "vi nòmal" sitwayen yo ak pwoteje enstalasyon estratejik yo.