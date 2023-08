Prezidan Brezilyen an Diskite Chanjman Klimatik, Kreyasyon Djòb ak Biden

Prezidan Brezilyen an Luiz Inacio Lula da Silva deklare Mekredi li diskite ak Prezidan Etazini Joe Biden sou jefò pou konbat chanjman klimatik, epitou rezilta rankont o some sou fore yo ke Brezil te òganize semen pase a.

Nan yon mesaj li pibliye sou rezo sosyal X la (ke moun te konnen kòm Twitter anvan sa) Lula deklare limenm ak Biden te pale nan telefòn. Li ajoute yo te diskite sou yon inisyativ konjwen ant 2 peyi yo pou kreye djòb ke yo taka lanse tale konsa.

Pi ta Mekredi, Lamezonblanch te konfime konvesasyon an nan yon deklarasyon. Lamezonblanch ajoute ke 2 lide yo te pale sou angajman Biden pran pou mande Kongre a $500 milyon pandan 5 an kap vini yo pou apiye Fon Amazonyenn Brezil la. Fon sa a gen kòm bi pou kore pwoteksyon ki an plas pou anvironman an.

Prezidan yo diskite tou sou "jefò kap rapousuib pou ede mobilize yon afe $1 milya pou apiye restorasyon teren ki finn degrade yo nan Brezil ak rejyon Amazonyenn nan."

Prezidan yo pran angajman pou mentni "kominikasyon aktif" sou Venezyela ak Ayiti deklarasyon an fe konnen.