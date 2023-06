Washington, Nouyok Respire Pi Byen Apre Gwo Nyaj Lafimen Kanada a Pran Direksyon Sid

Gwo mas lafimen ki te toufe Nouyok, Washington ak lot vil sou kot Es Etazini pi bone nan semen nan pi modere jodi Vandredi a. Sanble lafimen an vanse nan direksyon Sid la e kounyea lap flote sou preskil Florid la.

Sevis Meteyowoloji Nasyonal Etazini an di kalite le a amleyore nan zon ki sou Kot Es la men syel la toujou nyaje e kalite le a poko bon.

Lafimen an se rezilta yon afe 400 dife kap boule nan rak bwa peyi Kanada - pi fo nan yo nan pwovens Quebec o no rejyon etazini ki rele Nouvo Anglete a. Dife sa yo kap boule kreye yon sityasyon grav ki lakoz sevis meteyowoloji a lanse avetisman bay eta Kawolin di No ak Kawolin di Sid - epi kek rejyon Texas ak Oklahoma.

Dapre meteyo a konbinezon polisyon ak lafimen an nan zon urben yo lakoz yo lanse yon alet "Kod Oranj nan vil Baltimore ak Washington.

Kod Oranj vle di kalite le a telman move li taka afekte sanbe moun ki vilnerab tankou timoun ak granmoun aje yo.

Frank Winchell abite Washington.

" Map viv isit depi 25 an. Mwen poko janm we yon bagay konsa. Li ekstraodine."

Neil Ward ki abite Washington tou oblije chanje routin ni.

"Mwen pa mache pandan 90 minit nan maten anko paske mwen kwe le a ka lakoz batman ke mwen vinn elve, mwen pa respire byen e li pa bon pou mwen. Mwen gen 69 an e mwen gen pwoblem ke."

Brian Estlake limenm se yon touris ki viv Florid.

"Ou ka pran sant lafimen an men sant la pa two fo. Mwen ka jere sa - men li gate foto mwen. Mwen paka we Capitol la - e se tap yon bel foto anpil si mwen te ka we l le map pran foto."

Curtis King limenm gen abitid fe skateboarding nan lari.

"Mwen pral eseye limite skateboarding mwen a kek he d tan pou m pa ekspoze ak lafimen an pandan two lontan. Mwen pap travay jodia donk mwen deside soti - ou konprann? "

Sevis meteyo a di gen chans pou lapli ak loraj sou kot atlantik Etazini ak nodes la. Li di sa pral ede netwaye le a.



Enfomasyon pou repotaj sa a soti nan Reuters