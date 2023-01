Yon Mayo Kobe Bryant ki Vo Plis Pase $5 milyon ap Disponib pou Achte nan "Vent o Zanchè "

Pri sa a ta depase rekò $3.7 milyon, an 2021, pou yon mayo ikon nan Los Angeles Lakers la ki ranpote 5 fwa chanpyona NBA ak 2 meday lò Olempik, e li ta toupre wotè yo pou yon atik espòtif nan koleksyon .

Mache a, ki kounye a atire pèseptè rich ak envestisè ki soti nan toupatou nan mond lan, te wè rekò vant piblik li a kraze de fwa nan ane 2022 a: nan mwa me, yon mayo Ajantin an Diego Maradona te mete nan Mondyal FIFA 1986 la, te vann pou $ 9.3 milyon dola; nan mwa septanm nan, yon mayo No 23 Michael Jordan nan ekip Chicago Bulls , te mete pandan dènye viktwa kote li te pran tit NBA a an 1998, te antre $10.1 milyon.

Mayo jòn ak koulè wouj violèt N. 24 Kobe Bryant, te mete sou vant pa yon pwopriyetè ki vle rete anonim, te andose nan 25 match pa jwè a, ane a li te nonmen pi bon jwè nan sezon regilye a (MVP , 2007-). 2008), dapre Sotheby's.

Se tou tunik li te mete sou 23 Avril 2008, kote li te imòtalize pa fotogwaf seleb yon bal twa pwen kont Denver Nuggets. Imaj la te repwodui sou mi atravè mond lan pa atis lari, espesyalman nan Los Angeles.

Pri acha li yo dènye fwa li te vann piblik nan 2013? $18,678.

Dapre Sotheby's, kontèks la te diferan, paske nan epòk la chemiz la pa t 'otantifye.

Pandan tout sezon an, "Kobe te mete mayo a 25 fwa, epi li te fè nòt 645 pwen ak li," Brahm Wachter, ki se chèf depatman streetwear ak koleksyon modèn nan Sotheby's, te di AFP. Atik la, nan ekspozisyon nan New York apati 1ye fevriye, fe pati yon pi gwo lavant sou entènèt machandiz espòtif koleksyon soti 2 pou rive 9 fevriye.