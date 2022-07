Lezetazini Anonse $48 Milyon Asistans Sekirite pou Ayiti

Sekrete d'Eta Adjwen Ameriken Wendy Sherman anonse $48 milyon dola asistans siplemante pou Ayiti nan pou ede peyi a jere ensekirite a.

Asistans sa a pral administre pa State Department Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Li vize fomasyon pou inite espesyalize polis nasyonal Ayisyen an, kore sekirite a nan po peyi a epi finanse jefo anti-vyolans ak anti gang peyi a.



"Nou pran angajman pou apiye demokrasi, yon avni ki gen sekirite ak pwosperite pou pep Ayisyen an epi restorasyon enstitisyon demokratik Ayisyen yo," Sherman anonse nan yon videyo mesaj li pibliye sou Twitter.

Li di travay sa a pral kore "basket fund" LONU tabli pou sekirize Ayiti e ke Etazini "apiye ak tout fos li".



Sekrete Sherman di Kanada pran angajman pou'l kontribye $5 milyon pou jefo sa a. Li mande lot peyi zanmi Ayiti pou yo pote kole tou.

Nan mesaj li, li site lot defi kap trakase Ayiti tankou pa egzanp kestyon migrasyon ilegal la.

Lezetazini deja komanse travay sou angajman nou te pran nan deklrasyon Los Angeles la - pami yo reprann pwoje reyunifikasyon familial Ayisyen an.

"Pwogram sa a pral pemet sitwayen Ameriken ak rezidan legal Etazini aplike pou pawol pou fanmi yo ann Ayiti pou yo ka vinn Ozetazini," Madan Sherman deklare. Li ajoute yap travay tou sou gwo kantite aplikasyon pou viza Ayisyen soumet pou vwayaje Ozetazini.

"Nou pran angajman pou'n aksepte plis aplikasyon pou pwogram refjie a pou Ayisyen," Sekrete adjwen Sherman deklare. Li lanse apel bay lot peyi nan rejyon an pou fe meman pareyman ak Lezetazini pou jwenn mwayen legal pou migran Ayisyen yo jwen dokiman legal.

Madan Sherman ti an gwo peyi nan emisfe a kontribye $140 milyon dola pou ede Ayiti fe fas ak pi gwo defi li yo, ki gen ladann asistans imanite, ekonomik ak sekirite.

Sekrete d'eta adjwen an fe remake tou arestasyon ak akizasyon ofisyel lide gang 400 Mawozo Jermaine Joly a Ozetazini. Li pale tou de ekstradisyon Ozetazini ex senate Jean Joel Joseph, ki enplike nan asasina Prezidan Jovenel Moise la.

Sekrete d'eta adjwen pou zafe emisfe Oksidantal yo, Brian Nichols pibliye yon mesaj sou Twitter tou kote li bat bravo pou tet ansanm kominote entenasyonal la pou jefo lap fe pou ede Ayiti rezoud diferans politik yo epi pouse pou pi devan ak yon ako enkliziv politik ki va debouche sou eleksyon osito ke kondisyon yo pwopis pou fe sa.