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Etazini

Anbasadris Etazini nan LONU Eksprime Kè Sote pou Sityasyon Ayiti

Foto Achiv: Anbasade Etazini nan Nasyonzini, Linda Thomas-Greenfield pale ak jounalis yo pandan yon konferans pou lapres nan katye jeneral Nasyonzini, 1 Mas, 2021.

Anbasadris Etazini nan Nasyonzini, Linda Thomas-Greenfield anonse sou kont Twitter ofisyel li ke li te rankontre ak Direktris Biwo Entegre Nasyonzini pou Ayiti a, BINU, Madan Helen La Lime pou diskite sou sityasyon Ayiti a.

Konsèy Sekirite Nasyonzini pral diskite sou Ayiti Jedi kap vin la a nan Nouyok. Pami sijè yo pral diskite yo gen renouvèlman manda BINU a.

"Li ijan pou pwogrè fèt pou fè fas ak defi politik, sekirite ak imanitè Ayiti ap konfwonte," Anbasadris Thomas Greenfield deklare.


Korespondan VOA nan Nasyonzini, Margaret Besheer kontribye a repotaj sa a

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