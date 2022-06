Zelenskyy: Larisi Okipe 20% Tèritwa Ikrenyen an

Prezidan ikrenyen an, Volodymyr Zelanskyy, fè konnen fòs militè ris yo okipe 20% tèritwa ikrenyen an nan moman lagè a ap pwoche 100èm jou li vandredi, epi konbadman yo kontinye sou plizyè fwon. Zelenskyy, ki te pran lapawòl devan palman Luxembourg la yon fason vityèl jedi, deklare:

“Imajine selman! Batay san rete, k ap dewoule sou yon fwon ki kouvri plis pase mil kilomèt.” Li ajoute pati nan tèritwa ikrenyen an ki anba kontwòl fòs militè ris yo reprezante tout teritwa La Oland.

Zelenskyy pa di ki valè nan tèritwa ikrenyen an Larisi okipe depi kòmansman envazyon an 24 fevriye pase a. Moskou te sezi Preskil Krime a nan men Ikrèn an 2014, tandiske separatis k ap goumen ak apui Larisi mete men sou yon pati nan rejyon Donbas la, kote batay yo pi malouk kounyela a pase jan sa te ye anvan envazyon an.

Ministe defans britanik la fè konne Larisi pran kontwòl pi fò Sieverodonetsk, denye gwo vil ke Ikrenyen yo swadizan kenbe toujou nan rekyon Louhansk la, nan pati lès peyi a. Dapre ministè a, fòs ikrenyen yo kontwole wout prensipal ki mennen nan vil la, tandiske Larisi kontinye fè pwogrè nan ti lokalite yo, gras ak yon gwo konsantrasyon atiyri yo rasanble nan zòn sa yo.

Yon ofisye ikrenyen wo-grade di fòs li yo espere reprann tèritwa yo te pèdi nan kòmansma lagè a nan pati sid Ikrèn, yon fason pou yo bloke yon pati nan s òlda ris yo ki plis dispoze al goumen nan rejyon Donbas la.