Kiba: 31 Moun Mouri nan yon Kokenn Eksplozyon nan yon Otèl Saratoga

Otèl Saratoga, yon otèl 5 etwal ki gen 96 chanm nan ansyen vil La Avàn nan, t ap pare pou re-ouvè apre li te fèmen pandan 2 lane, lè sa k te sanble yon fwit gaz te pran dife, sote miray deyò bilding nan, pandan lari a te chaje ak aktivite nan mitan matine a, sèlman yon blòk ak bilding palman peyi a vandredi a.
Plizyè kay toupre a te sibi dega tou, tankou bilding istorik Teyat Marti ak Legliz Batis Kalvè, ki se katye jeneral kongregasyon sa a nan lwès Kiba.
Pandan Ministè Sante a t ap li non moun ki mouri yo, li fè konnen pami mò yo gen 4 minè, yon fanm ansent ak yon touris espayòl. Ministè a fè konnen tou gen 54 moun ki blese, ak 24 ki entène lopital.