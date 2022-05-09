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Sekirite ak konfli

Kiba: 31 Moun Mouri nan yon Kokenn Eksplozyon nan yon Otèl Saratoga

  • Serge Michel
CUBA-BLAST/

Bilan moun ki mouri nan yon kokenn eksplozyon nan yon otèl de luxe nan kapital Kiba a moute rive nan 31, dimanch swa, pandan ekip sovtaj ak chen t ap fouye anba debri otèl istorik sa a ki la depi 19èm syèk la.

Otèl Saratoga, yon otèl 5 etwal ki gen 96 chanm nan ansyen vil La Avàn nan, t ap pare pou re-ouvè apre li te fèmen pandan 2 lane, lè sa k te sanble yon fwit gaz te pran dife, sote miray deyò bilding nan, pandan lari a te chaje ak aktivite nan mitan matine a, sèlman yon blòk ak bilding palman peyi a vandredi a.

Plizyè kay toupre a te sibi dega tou, tankou bilding istorik Teyat Marti ak Legliz Batis Kalvè, ki se katye jeneral kongregasyon sa a nan lwès Kiba.

Pandan Ministè Sante a t ap li non moun ki mouri yo, li fè konnen pami mò yo gen 4 minè, yon fanm ansent ak yon touris espayòl. Ministè a fè konnen tou gen 54 moun ki blese, ak 24 ki entène lopital.

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