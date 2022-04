Washington ap Chache Mwayen pou Refijye Ikrenyen ka Antre Ozetazini

Plis refijye ikrenyen pral jwenn pèmisyon pou yo antre Ozetazini daprè yon nouvo plan administrasyon Biden nan anonse jedi 21 avril la. Jiskela, anpil ikrenyen k ap kouri pou lagè ak Larisi a e k ap eseye antre Ozetaini, pase pa fwontyè amerikano-meksiken an; sepandan nouvo plan an pral fè wout la vin difisil menm si l ap akselere pwosesis aplikasyon an.

Anviwon 3 mil 300 Ikrenyen te pase pa fwontyè a nan mwa mas la, daprè ajans nouvèl Reuters. Sèvis Imigrasyon ak Ladwann ameriken an espere resevwa anviwon 100 mil refijye ikrenyen; sou kantite sa a anviwon 15 mil deja antre nan peyi a depi lagè a te kòmanse 24 fevriye pase a.

Minis Sekirite Enteryè ameriken an, Alejandro Mayorkas, ki t ap anonse ajisteman an, deklare:

“Se avèk fyète n ap reyalize angajman Prezidan (Joe) Biden te pran pou nou resevwa Ozetazini 100 mil Ikrenyen ak lòt moun k ap kouri pou agresyon Larisi an. Pèp ikrenyen an kontinye soufri anba yon gwo trajedi pandan y ap pèdi anpil moun ak anpil bagay ki chè pou yo akoz yon atak non pwovoke e enjistifye Prezidan Larisi a lanse sou peyi yo.”

Lèzetazini fè konnen plis refijye ikrenyen vle rete pi pre peyi yo, paske yo espere retounen lakay yo yon jou.