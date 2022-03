Palman Pakistanè a Tanmen Pwosesis pou Dechouke Premye Minis Imran Khan Palman Pakistan an komanse lendi 28 mas la yon pwosesis vèt san-konfyans ki vize dechouke premye minis Imran Khan poutèt li ta swadizan mal dirije peyi a. Pati opozisyon yo mete ansanm pou yo pouse rezolusyon non-konfyans la nan Chanm Palman an ke moun rele Asanble Nasyonal. Chanm nan ki gen 342 manm, pwal komanse fè deba sou mosyon an Jedi kap vini an e yo espere pral gen yon vot nan jou kap vini yo. "Premye-minis la pa rete nan biwo li aprè li fin pèdi konfyans chanm nan," Se Lidè opozisyon Shehbaz ... ki di sa pandan li tap li mosyon non-konfyans lan e li tap pase an dirèk sou televizyon. Khan ki te fòme yon gouvenman Koalisyon avek yon ti majorite tou mens aprè ke pati li a te genyen eleksyon jeneral 2018 la ap fè fas a sa kèk analis di ki se defi politik ki pi serye gouvenman ni an janm konfwonte. Li rejte akizasyon komkwa li ta mal gouvenen e li promèt pou-l defèt mouvman non konfyans la. Ansyen vedèt krikèt la ki gen 69 van di gouvenman ni an kontinye gen supò yon majorite palmantè malgre pati-li-a ki sou pouvwa-a ki se Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) sot pèdi kèk manm. Lide opozisyon yo ak kèk analis endepandan di Khan pedi supo lame peyi-a ki gen anpil pouvwa, ki ta swadiza mastèbrenn viktwa li nan eleksyon an e li ankouraje opozan politik yo pou lanse prosesis non konfyans la. Read more









Emira Arab Ini yo Reyafime Atachman yo nan OPEP Epi Yo Atake Peyi Oksidan Lendi Emira Arab Ini deklare ke peyi Oksidantal yo dwe "rezonab" nan atant yo, e yo reyafime angajman yo anvè alyans OPEP +, ki gen ladann peyi Larisi, kote peyi L'Oksidan yo ap mete presyon sou Moskou akoz atak li sou Kyèv. OPEP+ rasanble manm Òganizasyon Peyi Ekspòtatè Petwòl yo, ki te dirije pa Arabi Saoudit, ak 10 lòt peyi ki pa manm OPEP ki ekspòte gaz, ke Larisi ap dirije. Manm yo nan OPEP + refize pou kounyea pou ogmante pwodiksyon yo pou soulaje mache a, yo rete soude ak ogmantasyon gradyèl nan 400,000 barik pa jou a. Alyans OPEP ak lòt gwo peyi pwodiktè yo, ki gen ladan Larisi "isit la pou rete", dapre sa Minis Emirati a nan enèji Suhail al-Mazrouei deklare. Mazrouei, te di ke peyi gwo pwodiktè OPEP, pa kite "politik" detèmine kisa òganizasyon an dwe fè. Read more









Antony Blinken te Tanmen yon Vwayaj Ann Izrayel Sekretè deta Etazuni Antony Blinken tanmen yon vwayaj nan Mwayenn Oryan yè dimanch la ann Izrayel kote li pral patisipe nan yon somè ki pa abitye fèt, ant Israyel ak peyi arab yo e pou-l fè chita-tande avek patnè nan rejyon an sou chita tande Nikleyè avek Iran an ki bloke e sou envazyon Larusi nan Ukrèn nan Blinken pral rankontre avek premye minis Izrayelyen Naftali Bennet e ak minis afè etranjè peyi a Yair Lapid nan premye etap yon vwayaj li nan Mwayenn Oryan an ak nan nò Afrik la, kap dure jiska 30 Mas. Chita-tande nukleyè yo te preske rive nan yon antant, sa gen plizyè semèn, jiskaske Larusi te fè Etazuni kèk ekzijans nan denye minit , kote li te ensiste pou-l di sanksyon yo enpoze kont Moskou akoz envazyon Ukren nan pa dwe afekte komès li avek Iran. Lapid pral resevwa blinken avek tokay yo nan Emira arab Uni, Bahrain ak Marok nan yon retret nan dezè izrayelyen pou diskite sou koman pou ameliore koperasyon yo . 3 nasyon arab yo se manm sa ki rele akò Abraham yo; akò ke administrasyon Trump la te patwone nan lane 2020 pou nòmalize relasyon yo avek Izrayel Minis afè etranjè Ejyp la, peyi ki sot make 43 zyèm anivesè lapè avek Izrayel, pral patisipe nan somè a tou. Vizit Blinken nan vini nan moman relasyon yo avek plizyè peyi nan Mwayenn Oryan an ap fè fas a kèk defi kote alye enpotan tankou Izrayel ak Emira Arab Uni ap poze kesyon sou angajman administrasyon Biden nan vizavi rejyon an. Read more









Lèzetazini Gen Mwens Espwa L ap Jwenn yon Antant ak Iran sou Zam Nikleyè Gwo espwa Washington te genyen pou l retabli Akò 2015 la pou Limite Devlopman Zam Nikleye Iran an bese anpil. Nan jounen madi a, Depatman Deta a lanse yon avètisman pou l di l ap pase pran Plan B a si Teyeran pa vle bouje sou pozisyon l. Sa gen apèn yon semèn otorite ameriken yo te espere li te posib pou yo jwenn yon akò pou bloke pwogrè Iran sou wout ki ka pèmèt li devlope zam nikleyè apre prèske yon lane negosyasyon. Pòtpawòl Depatman Deta a, Ned Price, ki t ap abòde dosye a nan dat 16 mas la, deklare: “Nou pre jwenn yon antant; men nou poko rive la. Nou panse gen kèk difikilte toujou ke nou kapab rezoud.” Otorite ameriken yo di yo panse Teyeran byen kapab rive jwenn yon antant sou kesyon an apre selebrasyon Fèt Nowruz la, ki se komansman nouvel ane a nan Iran e ki pral dewoule dimanch pwochen. Read more