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Ikrèn

Gwo Konpayi nan Domèn Wot Teknoloji a Jwenn Yon Mwayen pou Yo Ede Ikrèn

A SpaceX Falcon 9 rocket with the 25th batch of approximately 60 satellites for SpaceX's Starlink broadband network lifts off from the Space Launch Complex 40 at the Cape Canaveral Space Force Station in Cape Canaveral, Fla., late Wednesday, April 28, 202

Pou anpil sitwayen ikrenyen, li difisil pou yo itilize Entènèt la jounen jodi a nan moman Larisi pa sispann atake liyn telekominikasyon ak poto elektrik nan peyi yo. Sepandan kèk moun, tankou Oleg Kutkov, yon enjenyè nan domèn elektwonik ak kominiksayon, jwenn yon nouvo mwayen pou yo rete konekte.

Nan yon entèvyou Kutkov bay Sèvis Mandaren Lavwadlamerik la pandan li te nan vil Kyèv, li leve anlè 2 pati yon tèminal an 2 pati yon moun bezwen pou yo ale online gras ak Starlink, yon konbinezon sou Entenet la ki rasanble 2 mil satelit ke konpayi prive milyadè Elon Musk, SpaceX, ap opere. Se youn nan yon bann ak yon pakèt antrepriz k ap apiye Ikrèn e kantite a pa sispann ogmante.

Parabòl (dish) Starlink la ak modèm ki mache avèk li a pa difisil pou itilize, daprè Oleg Kutkov ki nan trantèn li. Nan entèvyou li bay Sèvis Mandaren VOA lendi 14 mas la, li deklare:

“Ou annik plase reseptè a deyò, ou konekte l nan kouran, ou rete tann kèk minit epi w ap kapab ale online, al navige sou Entènèt la san w pa bezwen fè okenn lòt ajisteman.”

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