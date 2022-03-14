Gwo Konpayi nan Domèn Wot Teknoloji a Jwenn Yon Mwayen pou Yo Ede Ikrèn

Nan yon entèvyou Kutkov bay Sèvis Mandaren Lavwadlamerik la pandan li te nan vil Kyèv, li leve anlè 2 pati yon tèminal an 2 pati yon moun bezwen pou yo ale online gras ak Starlink, yon konbinezon sou Entenet la ki rasanble 2 mil satelit ke konpayi prive milyadè Elon Musk, SpaceX, ap opere. Se youn nan yon bann ak yon pakèt antrepriz k ap apiye Ikrèn e kantite a pa sispann ogmante.
Parabòl (dish) Starlink la ak modèm ki mache avèk li a pa difisil pou itilize, daprè Oleg Kutkov ki nan trantèn li. Nan entèvyou li bay Sèvis Mandaren VOA lendi 14 mas la, li deklare:
“Ou annik plase reseptè a deyò, ou konekte l nan kouran, ou rete tann kèk minit epi w ap kapab ale online, al navige sou Entènèt la san w pa bezwen fè okenn lòt ajisteman.”