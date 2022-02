Afganistan: Manifestasyon Kont Desizyon Etazini Pran pou Sezi Lajan Afganistan

Taliban yo, ki sou pouvwa pou plis pase sis mwa jounen madi a, te menase pou yo "rekonsidere" politik yo anfas Lèzetazini si Washington pa remet lajan afgan yo.

"Atak 11 septanm yo pa gen anyen pou li wè ak peyi Afganistan," pòtpawòl adjwen yo a, Inamullah Samangani, te di nan yon deklarasyon li te fe Taliban ki te di yo te vle gen bon relasyon ak Washington apre ke fòs Ameriken ak fòs Òtan yo te rale ko yo nan mwa out la , te rkalifye jès sezi byen sa kom yon "vòl".

Prezidan Joe Biden te siyen vandredi yon lòd egzekitif ki pèmèt li sezi $7 milya nan rezèv bank santral Afgan an depoze Ozetazini.

Li ta renmen pou mwatye nan sòm kob sa a rezève pou reklamasyon ak konpansasyon pou fanmi viktim atak 11 septanm 2001 yo nan peyi Etazini. Li prevwa pou lòt mwatye kob la dwe konsakre pou èd imanitè nan Afganistan, men Prezidan Joe Biden pa ta vle ke lajan an ta tonbe nan men Taliban yo.

"Si yon moun merite konpansasyon, li ta dwe Afgan yo," se sa Mir Afghan Safi, prezidan Asosyasyon machann lajan nan peyi Afganistan te di pendan ke li tap patisipe nan manifestasyon an nan Madi maten nan Kaboul.

"De gwo bilding yo (nan World Trade Center nan New York) te detwi (nan dat 11 septanm 2001), men tout distri nou yo ak tout peyi nou an te detwi," li te ajoute.

"Death to America (Lanmo pou Etazini)" ak "Death to Joe Biden (Lanmo pou Joe Biden)", se te slogan ke manifestan yo tap chante nan kapital la.

Repons islamis yo te bay sou desizyon prezidan ameriken an te resevwa sipò nan men Afgan yo ki te opoze ak retou yo sou pouvwa a, sitou pami plizyè dizèn milye moun ki te kouri kite peyi a pou chape poul yo anba rejim sa.



Pèson pa konen kisa Taliban yo ka fe nan moman sa. Men, yo ta kapab, pa egzanp, retounen sou pwomès yo te fe pou yo kite dè milye de Afganesan ki te travay pou Etazini oswa lòt peyi oksidantal yo pran exil aletranje.