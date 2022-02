Afganistan: Arestasyon 2 Jounalis Etranje Pandan yo te nan Misyon pou Nasyonzini

"De jounalis ki nan misyon ak UNHCR ak sitwayen Afganestan k ap travay avèk yo te arete nan Kaboul. N ap fè tout sa nou kapab pou rezoud sitiyasyon an," òganizasyon Nasyonzini an te tweeted, li refize fè kòmantè plis "bagay nati sitiyasyon an sitiyasyon an. "

Jounalis endependan ak ansyen korespondan BBC Andrew North, ki konn regilyèman kouvri zòn Afganistan pami moun jounalis sa yo ke yo te arete, dapre sa madanm li Natalia Antelava di.

Sou Twitter Natalia te di "Andrew te nan Kaboul k ap travay pou UNHCR tap eseye ede moun popilasyon an nan Afganistan. Nou trè konsène pou sekirite li epi nou ap rele tout moun ki gen enfliyans pou ede lage li."

Zabihullah Mujahid ki se pòtpawòl gouvènman Taliban an di "nou te resevwa enfòmasyon sou dosye sa e nou ap eseye konfime si yo te arete oswa ou pa."