Etazini Mete Presyon sou Prezidan Brezil la Pou'l Pa Vwayaje La Risi

Gouvenman Ameriken an ankouraje Prezidan Brezilyen an Jair Bolsonari pou'l anile vizit li tap planifye pou'l al we Prezidan Vladiir Putin nan moman kote tansyon sou kestyon twoup Ris ki sou fronyte Ikren ap ogmante. Se yon moun ki byen ranseye sou kestyon an ki bay ajans nouvel Reuters enfomasyon sa a.

Jefo diplomatik la, ke jounal Folha de S.Paulo te rapote an premye sanble tonbe nan kad jefo global Etazini ap fe pou'l izole La Risi nan moman li gen ke sote pou yon posib konfli.

Pou Bolsonaro, ki se yon politisyen zel dwat e popilis, e ki te pedi yo alye kle an 2020 le Donald Trump te pedi eleksyon prezidansyel la, vizit lap planifye a reprezante yon chans pou'l montre pouvwa li genyen nan mond lan pandan lap eseye re-eli nan pos li.

Otorite Ameriken yo gen ke sote ke vwayaj nan Moskou a takapab bay Putin jaret pandan lap negosye pou'l anpeche yon envazyon, sous la ki pa gen otorizasyon pale piblikman sou kestyon an fe konnen.

"Se pa yon bon moman pou vwayaje," sous la di Reuters. Li ajoute ke responsab Ameriken yo "eseye dekouraje (Bolsonaro) fe vwayaj sa a," yo souliyen se taka yon "move kalkil" pou li.

Depatman d'Eta ak Lamezonblanch poko fe komante sou sa.

Ministe afe etranje Brezil la refize fe komante non plis.