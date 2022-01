3 Ansyen Responsab Gouvenman Ayisyen Mande Aksyon Rejyonal sou Dosye Asasina Prezidan Moise la

WASHINGTON - Kek ansyen responsab gouvenman Ayisyen an remet yon let bay Sekrete Jeneral Oganizasyon Eta Ameriken yo l'OEA pou mande yon "Aksyon rejyonal fas ak blokaj sistematik anket sou asasina Prezidan Jovenel Moise la.

Ex-Minis Afe Etanje Claude Joseph, ex-Minis Jistis Rockfeller Vincent ak ex-Komise Gouvenman Bedford Claude ap vizite Washington semen sa a. Yo t'al vizite katye jeneral L'OEA jodia, kote yo remet let la bay sekrete-jeneral la.

Let la, ki an franse, di yo mande aksyon sa a paske asasina a sete yon krim "transnasyonal" ki enplike plizye peyi nan rejyon an.

"Asasina yon Prezidan Ayisyen demokratikman eli, reprezante yon menas pou demokrasi nan tout rejyon Ameriken nan. Enpinite kolektif ta sevi pou louvri pot la pi plis pou mize, mouvman migratwa, trafik zam ak dwog," let la deklare.

Let la fini pou di "rechèch pou jwenn verite ak jistis pou Prezidan Jovenel Moise pa dwe ni frennen, ni bloke."

Nan yon lèt li voye bay Sekrete Jeneral l'OEA a, Minis Afe Etranje Ayisyen an, Jean-Victor Généus eksprime sezisman ni fas ak rankont li ak ansyen responsab Ayisyen yo.

Primati Ayisyen an pibliye sou kont Twitter ofisyèl li la, ki an Franse.

Nous publions, ci-après, la correspondance du ministre des Affaires étrangères, SEM Jean-Victor Généus, au Secrétaire général de l’Organisation des États Américains (OEA), Monsieur Luis Almagro, à la suite de sa rencontre avec Claude Joseph, Rockfeller Vincent et Bedfod Claude. pic.twitter.com/pZJBtpYSds

— Primature de la République d’Haïti (@PrimatureHT) January 29, 2022

"Gouvènman Ayisyen an fèk aprann ak stipefaksyon ke w resevwa jodia nan syèj Oganizasyon Eta Ameriken an (OEA) yon gwoup moun ki sou pretèks yo vle fe avanse ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moise, ap itilize w pou eseye destabilize Ayiti pou yo ka pousuiv objektif politik pèsonèl yo," Généus deklare.

"Sak pi etonan an, Misye Sekretè Jeneral se ke Oganizasyon ou gen privilèj dirije a ap ede Gouvenman an ak pwosesis difisil pou tabi ak konsolide yon klima stabilite, sekrite ak lapè pou nou ka oganize ane sa a, eleksyon li net ak demokratik pi vit posib pou peyi a ka gen yon prezidan eli epi pèmèt enstitisyon demokratik yo rekomanse fonksyone," li deklare.

Let la kontinye pou di " Sa ayisyen ap tann jodia de peyi ki rele tèt yo 'zanmi"' se santi ke yo vreman vre gen ekyetid pou soufrans yo e ke yap apiye yo nan jefo pou pote solisyon pou pwoblem kap trakase yo kounyea olye yo kole tet ansanm ak detraktè, pechè nan dlo twouble ki fò nan aliante an pèmanans yon sityasyon tansyon, ak sans inik pou atèn objektif pèsonèl yo. "



Li poko kle ki repons Almagro bay sou demann 3 ex-responsab yo, sepandan Jedi, li te pibliye yon mesaj ak yon foto sou kont ofisyèl Twitter li a kote li di "l'OEA re-afime volonte li pou kolabore ak Premye Minis Ariel Henry pou ranfose sistem anti-kowipsyon an.

Desde @OEA_oficial reiteramos nuestro compromiso de colaborar con los esfuerzos del Primer Ministro @DrArielHenry en fortalecer el sistema anticorrupción de #Haití. https://t.co/iq5WlXjxoD

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 26, 2022