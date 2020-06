Nouvo Chèf Ajans Medya Gobal Etazini an Nonmen yon Direktè Pwovizwa pou Lavwadlamerik

Ajans Medya Global Etazini an (USAGM), yon ajans ki sipèvize operasyon divès entite kominikasyon entènasyonal Lezetazini --pami yo genyen Lavwadlamerik-- nonmen yon jounalis k ap travay lontan nan pwofesyon an kòom direktè pwovizwa VOA. Non nouvo direktè a se Elez Biberaj. Se prezidan-direktè jeneral ki te enstale sa pa gen lontan nan tèt ajans la, Michael Pack, ki anonse nominasyon Misye Biberaj la nan yon imèl li voye bay manm pèsonèl estasyon an. Misye Pack nonmen tou direktè lòt gwo rezo nouvèl ki fè pati USAGM e k ap fonksyone avèk lajan leta federal la.

Depi ane 2006, Misye Biberaj te direktè Divizyon Ewo-Azi Lavwadlamerik la koteli te responsab pwogramasyon pou piblik k ap koute, gade e swiv VOA nan Larisi, Ikrèn, Ameni, Jòji avèk peyi balkan yo; li te okipe tou fonksyon chèf sèvis lang albanyen nan Lavwadlamerik. Li genyen yon doktora nan syans politik li te pran nan Inivèsite Columbia e li se otè 4 liv –pami yo genyen youn ki gen pou tit “Albani an tranzisyon: Chemen malouk ki mennen nan demokrasi a.”

Avèk anons nominasyon ki fèt nan tèt Ajans Medya Global Etazini an, nan kòmansman jounen madi 30 jen 2020 an, Michael Pack chwazi tou Jeffrey Shapiro kòm prensipal vis-direktè Ofis Radyo-Teledifizyon pou Kiba (an abreje anglè OCB). Misye Shapiro se yon avoka, yon analis legal e yon reporter ki te travay pou sit-nouvèl Breitbart anvan li te tounen yon konseye pou OCB an 2017.

5 rezo nouvèl ki fòme USAGM yo, mete sansanm, san bliye Lavwadlamerik, genyen yon oditwa mondyal ki depase 350 milyon moun pa semèn: se oditè, telespektatè ak entènot k ap suiv pwogram ajans la nan 61 lang.