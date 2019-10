Brèf Istorik Jijman Kongrè a Fè kont yon Prezidan Ameriken -'Impeachment"

Konstiisyon amerikèn nan, nan premye atik li, bay Chanm Reprezantan an (Chanm Bas la) tout otorite pou l deside si Prezidan an komèt yon vylasyon grav ase ki fè li pèdi tout kalifikasyon pou l rete sou pouvwa a.

Rezon ki ka sèvi kòm baz pou Kongrè a jije yon prezidan ameriken:Premyèman, Depite yo vote pou disklifye li kòm lidè Lèzetazini; 2èmman, Sena a vote sou rezon ki fè prezidan an ta dwe kite pouvwa (nou di “ta dwa” paske, si Chanm Depite a deside Prezidan an vyole lalwa, sa pa vle di otomatikman li pral pèdi pouvwa a; paske yon dènye faz pwosesis la gen pou dewoule nan Sena a e Gran Kò a gen pou l òganize yon vòt kote yon majorite 2/3 senatè deside si prèv yo lou ase, si vyolasyon an grav ase pou jistifye revokasyon prezidan an).

Daprè konstitisoyn Lèzetazini an koz yon jijman prezidan an se “trayizon”, “detounman fon lajan Leta”, avèk “wo krime ak deli ou lòt vyolasyon lalwa.” Men konstitisyon an pa defini sa li konsidere kòm “wo krim ak delit ou vyolasyon lalwa.”

Anvan vòt ki dewoule nan Chanm Depite Lèzetazini an pou ofisyalize anket kont Prezidan Donald Trump la pou tabli evidans ki ta montreli vyole lalwa ak konstitisyon an, jijman 3 prezidan antre nan istwa peyi a depi li te pran endepandans li nan ane 1776. 3 prezidan sa yo se:

Prezidan Andrew Johnson an 1866: Rezon an se paske li te revoke yon minis –minis lagè a, Edwin Stanton- pou rezon politik. Kongrè a -ki pa t dako ak revokasyon an-- te vote pou jije prezidan an pou vyolasyon lalwa. Se Chanm Bas la ki te òganize vòt pou montre pa A plis B ke prezidan an te vyole lalwa ak konstitisyon an. Nan fen yon seyans ke Vis Prezidan ameriken an preside, Senatè yo òganize on vòt ki debouche sou vèdik: 1.- “Rete sou pouvwa a” oubyen 2). “Revoke.”

Nan ka Andrew Johnson nan, majorite senatè yo te vote pou Kongrè a pa wete li sou pouvwa…2èm prezidan ameriken ki te tonbe anba “impeachment” –jijman nan Kongrè a avèk posiblite pou l pèdi pouvwa a, se Richard Nixon, an 1974, pou Afè Watergate la. Men 2èm faz pwosesis la pa t gen tan dewoule nan Sena a, paske Misye Nixon te gen tan bay demisyon li…

Epi Prezidan William “Bill” Clinton, nan dat 19 desanm 1998, pou eskandal ki antre nan istwa resan Lèzetazini kòm “Afè Monica Lewinski”… Sepandan, kòm pou Andrew Johnson an 1866, Sena a te vote pou akite Bill Clinton ki te vin pi popilè apre jijman li nan Kongrè a ke jamè anvan pandan prezidans l a.