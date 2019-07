Etazini-Jistis: Ansyen Pwokirè Robert Mueller Konparèt devan 2 Komisyon Kongrè a.

Ansyen pwokirè espesyal ameriken, Robert Mueller, ki t ap fè depozisyon devan Komisyon Afè Jiridik ak Komisyon Sèvis Sekrè Chanm Bas Kongrè a, di palmantè yo ankèt li te mennen sou enjerans Larisi nan eleksyon prezidansyèl 2016 la pa t jwenn Prezidan Donald Trump "pa koupab" kont akizasyon kòmka li te chache bloke travay lajistis avèk yon tantativ pou l te deraye ankèt la, menmsi byen souvan lidè ameriken an fè konnen se sa menm rezilta ankèt la di.

Nan moman seyans depozisyon an ta pral kòmanse, Prezidan Komisyon Afè Jiridik Chanm dè Reprezantan an, Depite Jorrold Nadler (D-NY), te poze Pwokirè Mueller kesyon sa a:

"Eske se vre ou te egzonere Prezidan an totalman ?"

Repons Misye Mueller la te negatif :

"Ebyen, dekouvèt nou fè yo montre nou pa t egzonere Prezidan an pou zak li te komèt, daprè sa sipozisyon yo di."



Byen souvan Prezidan Trump atake ankèt Misye Mueller la; men pwokirè a, li-menm, ki rejte youn nan deklarasyon prezidan an fè souvan, fè konnen "ankèt la se pa yon chas-o-sòsyè."

Kesyon ap poze nan kèk milye politik kote moun ap mande èske seyans depozisyon sa a, ki dire tout la jounen, pral genyen yon efè dirab sou chans Misye Trump pou l ranpòte yon 2èm manda e sou opinyon Ameriken yo gen de li aprè yo fin tande prenspal responsab ankèt la. Repons kesyon sa a pa fin sèten.

Robert Muller, ki genyen 74 zan, te refize reponn anpil kesyon sou ankèt la ki te dire 22 mwa tandiske li-menm avèk ekip avoka ki te travay avèk li a te pibliye yon dokiman 448 paj kòm rezilta envestigasyon an. Nan ane ki fèk pase yo, kòm yon moun ki te pase lontan kòm direktè ajans ransèyman ameriken an, CIA, M. Mueller te konparèt 88 fwa devan divès komisyon nan Kongrè a pou l fè depozisyon. Nan pèfòmans li remèt nan jounen mèkredi 24 jiyè 201 9 la, pafwa li te parèt ezitan e li te pwojte imaj yon moun ki pa t tèlman byen konnen kèk detay presi ki nan yon rapò ke li-menm ankò te prepare.