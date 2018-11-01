Prezidan Donald Trump lanse lide pou Elimine Sitwayente amerikèn otomatik timoun ki fèt Ozetazini

Prezidan Donald Trump ogmante kanpay ki vize mete fen nan sitwayente amerikèn otomati timoun ki fèt isit Ozetazuni, nan moman plizyè milye migran ki fè pati uon karavann santrameriken ap mache nan direksyon fwontyè Etazuni-an. Pandan mesye Trump tap mennen kanpay nan eta Florid yè mèkredi-a anvan eleksyon mi-manda semèn pwochèn-nan, li te eseye jwenn apui pou eliminasyon sitwayente amerikèn otomatik li lanse nan lè-a.

"Menm si yo te rete sou sòl nou-an pou kèk segond sèlman, plizyè santèn pitit imigran ilegal vinn tounen sitwayen otomatik chak ane, paske se yon politik moun fou ki rann yo elijib imedyatman pou benefisye de tout privilèj sitwayente amerikèn-nan bay, e sa koute gouvènman Etazuni plizyè milya dola."

Bò kote pa l, avoka imigrasyon ameriken Phillip Burns, ki baze nan eta Connecticut, di Lavwad Lamerik, di prezidan Trump pa kapab vrèman vre elimine sitwante amerikèn moun ki pran nesans Ozetazuni. Li presize 14zyèm amandman nan konstitusyon Etazini an garanti sitwatente sa a, kèlkeswa paran ou geyen an. Mèt Burns kontinue pou l di , se yon lide prezidan Donald Trump lanse konsa konsa, yon fason pou kreye divizyon nan peyi a nan okazyon eleksyon mi-manda dat 6 novanm 2018 la.