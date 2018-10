Ayiti L La Prezidans Demanti yon swadizan atanta sou Premye Pitit Gason lidè oeyi a, Jovenel Moise

Ayiti : Palè Nasyonal demanti nouvèl ki te parèt sou rezo sosyo yo pou fè konprann bandi arme ta ouvè kout zam madi 23 oktòb sou yon machin ki tap transpòte premye pitit gason prezidan Jovenel Moise. Pòtpawòl polis nasyonal-la, Michel-Ange Louis Jeune di Lavwad-Lamerik te genyen yon boukantay kout zam nan yon katye Pòtoprens vrèman vre, sepandan sa pat gen pou wè ak pititt lidè ayisyen-an,

Gouvènman chilyen an kòmanse enskri depi 16 Oktòb 2018 la ayisyen ki vle retounen ann Ayiti volontèman. Dapre plan otorite yo mete an plas, ayisyen ki deside patisipe nan pwogram nan pap kapab retounen O chili pandan anviwon 10 zan. Vwayaj la ap gratis pou patisipan nan pwogram retou volontè a. Oganizasyon defans imigran ak reprezantan kominote ayisyen an denonse desizyon an ki sible imigran ayisyen yo sèlman aloske gen sitwayen lòt peyi ki gen menm stati ak ayisyen yo men ki pa fè pati pwogram nan. Selon estatistik ofisyèl ant 2016 a 2017 la gen plis pase 165 mil ayisyen ki rantre nan peyi a nan period sa-a.



Lajistis nan Sen Mak libere pwovizwaman 8 moun ki te patisipe nan manifestasyon sou dosye Petro-Karibe a 17 oktòb pase a. 6 pami yo peye yon amand 1000 goud e 2 lòt peye 500 goud. 8 sitwayen sa yo gen pou yo retounen nan tribinal 28 oktòb k ap vini la a pou vinn reponn ak akizasyon k ap peze sou do yo.



Ministè lajistis konfime nominasyon 30 jij nan sistèm jidisyè peyi a. Pami jij sa yo genyen ki rekondwi ou ki jwen pwomosyon. Nominasyon sa yo fèt nan moman avoka yo nan jiridiksyon Pòtoprens la ap obsève yon arè travay pou pwoteste kont vyolans kèk konfrè yo sibi anba men polisye.