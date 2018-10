Bilan Manifestasyon ki Make 17 Oktòb la ann Ayiti

Ann Ayiti, mèkredi 17 oktòb 2018 la, manifestan te pran lari nan divès vil peyi a (tankou kapital la, Pòtoprens, Okay, Okay, Gonayiv, Sen Mak, Jeremi, Leyogàn, Pò-de-Pèp, Fò-Libète, Miragwàn, Jakmèl, elatriye, pou yo te make 212èm anivèsè asasina pè fondatè nasyon an, Jan-Jak Desalin, epitou pou yo te patisipe nan mouvman pwotestasyon kote yo repete yon eslogan ki nan bouch pèp la depi lontan deja:

KOTE KOB PETROCARIBE A YE?

Anpil kote manifestan yo te gen nan tèt yo lidè kèk òganizasyon nan sosyete sivil e nan mond politik la. Fòsdelòd yo --jan yo te pwomèt sa- te pran dispozisyon pou yo evite derapaj, pou yo anpeche manifestan atake vi ak byen lòt sitwayen.

2 moun mouri anba bal e plizyè blese: Se bilan manifestasyon ki dewoule nan Peyi d Ayiti nan jounen 17 oktòb la. Pòtpawòl Polis Nasyonal la, Louis Jeune MIchel-Ange, bay Lavwadlamerik detay sou bilan.

Prezidan Jovenel Moïse pwomèt pou l fasilite ankèt ki dwe fèt sou dosye PetroCaribe a, daprè Sekretè Deta Kominikasyon an ki bay yon konferans pou laprès nan jounen jedi a.