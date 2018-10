Trump-Imigran: Menas Itilizasayon Fòs Militè pou Bloke Antre Migran Santwo-Ameriken Ozetazini

Prezidan ameriken an, Donald Trump, menase pou l pran kèk dispozisyon militè pou l fèmen fwontyè amerikano-meksiken an si peyi vwazen an pa rive bloke deplasman kèk gwo gwoup imigran santwo-ameriken ki pran direksyon Lèzetazini.

Nan yon tweet M. Trump pibliye bonè jedi, li di tou se Demokrat yo k ap atake Lèzetazini ak aksyon imigran sa yo; daprè li, kèk nan yo se "kriminèl". Anfen li menase pou l koupe "tout èd ekonomik USA ap bay peyi santwo-ameriken yo si Meksik pa bloke gwo atak sa a sou Lèzetazini

Prezidan Trump lanse menas li yo kèk jou aprè yon karavàn ki gen plizyè milye imigran ondiryen ladan n te travèse tèritwa gwatemaltèk la pou yo antre o Meksik avèk espwa yo va fin pa rive Ozetazini pou yo chape anba lamizè ak vyolans ki genyen nan rejyon Amerik Santral la.