Sekretè Deta Ameriken Mike Pompeo di Etazini ap Pare pouERe-enpoze Sanskyon sou sekt♪è Enèji ak Sektè BankèIran an.

Sekretè deta ameriken Mike Pompeo fè konnen gouvèn Iran vinn ounen on kochma pou pèp lap dirije a, e li ajoute Etazuni pap gen okenn pwoblèm pou' l atake republik islamik la nan nivo ki pi wo a. Mesye Pompeo pwopoze tou pou alye Washington yo pote kole pou trangle rejim Teheran an finansyèman. Chèf diplomasi Etazuni-an di rejim nan gaspiye richès pèp iranyen an nan depanse lajan pou apiye aktivite teworis epi pou pote revolusyon islamik la nan lòt peyi.

"Obligasyon nou, se mete yon maksimòm presyon sou kapsite rejim iranyen an genyen pou fè lajan epi distribuye lajan, e se sa nou pare pou n fè. Nan mitan kanpay sa a, genyen re enpozisyon sanksyon sou sistèm bankè ak sektè enèji Iran an. Tankou nou te eksplike sa nan semèn ki pase yo, nou santre atansyon nou sou peyi kap achte pwtwòl brit nan men republik islamik la, pou mete enpòtasyon sa yo preske a zero disi dat 4 novanm kap vinn la a.

Chèf Diplomasi ameriken an presize objektif Etazini se wè iranyen kap viv nan pwòp peyi yo atenn menm nivo vi ak komunote iranyèn ki sou teritwa ameriken an.