Jounal New York Times Pibliye yon Atik Pou Di Prezidan-Eli Donald Trump te Wè ak 2 Je li Enplikasyon Prezidan Putin nan Eleksyon 2016 la.

Yon atik ki parèt nan jounal New York Times mèkredi 18 jiyè revele gwo kantite enfòmasyon prezidan eli Donald Trump te resevwa nan men responsab sèvis ransèyman Etazuni konsènan gwo enplikasyon dirèk prezidan ris Vladimir Putin nan enjerans peyi li a te fè nan eleksyon 2016 la isit Ozetazuni. Atik sa a pote limyè sou tantativ mesye Trump fè plizyè fwa pou retire atansyon moun sou wòl Moskou te jwe nan viktwa li ranpòte sou rival demokrat li a, sekretè deta Hillary Clinton. Nan atik jounal New York Times nan, genyen plizyè deklarasyon depamadan lidè ameriken-an te fè an premye anvan li te aksepte konklizyon komunote ajan sekrè Etazini an apre rankont li ak prezidan Vladimir Putin lendi pase nan Helsinki. Jounal New York Times presize mesye Trump te jwenn bonjan prèv sou enjerans Larisi nan eleksyon an nan dat 6 janvye 2017, swa 2 semèn anvan li te prete sèman kòm prezidan Etazuni. Enfòmasyon sa yo te tonbe an prezans direktè CIA nan epòk la, John Brennan, direktè sèvis ransèyman nasyonal ameriken James Clapper, Direktè FBI James Comey e latriye