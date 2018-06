Kongrè a ap Pare pou vote sou Chanjman nan Lwa Imigrasyon Etazini an, men gen Obstak kap tann li pi Devan,

Kongrè ameriken-an gen yon dènye chans pou l' jwenn majorite ki nesesè pou l' vote yon lwa pou pote gwo refòm nan imigrasyon Etazuni an ki pral bay prezidan Trump lajan li bezwen pou finanse mu li vle a, rezoud kriz separasyon fanmi sou fwontyè Etazini an epi ouvè chemen an pou pèmèt yon milyon 800 mil jèn imigran san papye pran nasyonalite amerikèn nan. Sepandan, lwa sa a sanble li kapab jwenn obstak sou wout li. Ann tande prezidan Trump sou aksyon ki nesesè sou fwontyè a.

" Nou dwe chanje tout struktu imigrasyon-an nèt. Nou pral kapab fè sa, nou bezwen yon mu sou fwontyè a, nou bezwen sekirite sou fwontyè a."

Sepandan , se pa bourad sa-a chanm depite ameriken an ap chache kounye la a. Depite republiken Tom Cole ap bay pwen-d-vu li sou kesyon an.

" Nou ta renmen pou prezidan-an apiye pwopozisyon lwa-a pi plis e pi aktivman, mwen panse sa ta reflete pi byen ki kote li kanpe sou dosye-a."

Deklarasyon depite repibliken Tom Cole.